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Türk bayraklı gurur

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Gündem
HAYRETTİN YENEL Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Türk bayraklı gurur
Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tahliye operasyonlarıyla ülkeye getirilmeye devam ediyor. Etiyopya'dan getirilen 289 Türk vatandaşı Kayseri'de, Nijerya ve Gana'dan getirilen 133 Türk vatandaşı Aydın'da, Moritanya ve Senagal'den getirilen 151 Türk vatandaşı ve 8 yabancı uyruklu kişi Düzce'de, Cibuti ve Somali'den getirilen 207 Türk vatandaşı Nevşehir'de karantinaya alındı. Karantina için yurtta kalanlardan Yozgatlı işçi Ferit Salman " Ülkemle gurur duyuyorum. Bizi Afrika ülkelerinden tek tek toplayıp Türkiye'ye getirdiler" dedi.

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Türk bayraklı gurur
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