Türk bayraklı gurur

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YuTürkiye Cumhuriyeti vatandaşları tahliye operasyonlarıyla ülkeye getirilmeye devam ediyor. Etiyopya'dan getirilen 289 Türk vatandaşı Kayseri'de, Nijerya ve Gana'dan getirilen 133 Türk vatandaşı Aydın'da, Moritanya ve Senagal'den getirilen 151 Türk vatandaşı ve 8 yabancı uyruklu kişi Düzce'de, Cibuti ve Somali'den getirilen 207 Türk vatandaşı Nevşehir'de karantinaya alındı. Karantina için yurtta kalanlardan Yozgatlı işçi Ferit Salman " Ülkemle gurur duyuyorum. Bizi Afrika ülkelerinden tek tek toplayıp Türkiye'ye getirdiler" dedi.