ABD'de yaşayan şampiyon boksör Avni Yıldırım: Ülkemle gurur duyuyorum

Korona virüsün en çok etkilediği ülke olan ABD'de dün itibariyle vaka sayısı 1 milyonu aşarken, 56 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyanın birçok ülkesine yardım eli uzatan Türkiye, ABD'ye de 4 bin koruyucu önlük, 1500 koruyucu gözlük, 400 adet N95 maske, 500 yüz koruma siperliği, 2 bin litre dezenfektan ve 500 bin adet cerrahi maske yardımı yapacak. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli boksörlerden olan şampiyon Avni Yıldırım, 11 aydır hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürürken, yaşanan gelişmeler ve bireysel hazırlıklarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yaptığı yardımların bütün dünyaya örnek olduğunu söyleyen Yıldırım, ABD'nin çok geç önlem aldığını ve işin ucunu kaçırdığını da sözlerine ekledi.



"Kaliforniya ve New York bitik durumda"



11 aydır hazırlıklarını Los Angeles'ta sürdüren şampiyon boksör Avni Yıldırım, ABD'de yaşanan salgının boyutlarıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin ABD'ye yaptığı yardımla ilgili olarak "Ülkemizle gurur duyuyoruz" diyen Yıldırım, "Birçok ülkeye yardımda bulunduk. Uzun süredir ABD'deyim ancak ülkemi de yakından takip ediyorum. ABD'deki durum iç acısı. Özellikle Kaliforniya ve New York bölgeleri bitik durumda. Pandemiyle ilgili olarak söyleyebileceğim, ülkemizin bu salgını çok iyi idare ettiği. Güzel de bir yardım kampanyası izlettik dünyaya. Ülkemle bir kez daha gurur duydum" ifadelerini kullandı.



"ABD, bu salgını ciddiye almadı"



Yaklaşık 1 yıldır Amerika'da olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Avni Yıldırım, "Burada salgınla ilgili önlemler çok geç başladı. Önlem alınmaya başladığında iş işten geçmişti. Salgının başlangıcında olayları ciddiye almadılar ve bu nedenle de konu çok başka noktalara geldi. Ülkenin nüfusu 350 milyona yakın. Bu nedenle artık önüne geçmek de zor olacaktır. Ancak ülkemize baktığımızda ise sınavdan başarıyla çıktığımızı görüyorum. Süreci çok iyi yönettik. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum buradan. Yaptığımız kampanyalarla, birçok ülkeye yaptığımız yardımlarla dünyaya da örnek olduk. Türkiye'yi de çok yakından takip ediyorum burayı da çok yakından takip ediyorum" açıklamasını yaptı.



"Özel antrenmanlara başladım"



Amerika'da bütün spor organizasyonlarının durduğunu söyleyen ve ne zaman başlayacağıyla ilgili bilinmez bir durum olduğunu ifade eden Avni Yıldırım, "Spor organizasyonları ne zaman başlar bilmiyorum. Bununla ilgili hiçbir görüş bildirmiyorlar ve benim de hiçbir fikrim yok. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Normalde Los Angeles'ta spor salonunda antrenman yapıyordum. Ancak Los Angeles'ta bütün salonlar kapalı durumda. Benim bu durumu avantaja çevirmem için antrenman yapmam gerekiyordu. Farklı bir antrenman şekline başladık. Açık alanda özel idmanlar yapıyoruz. Üst seviyede koruma yöntemleriyle çalışıyorum. Şu anda güvendeyim, benim açımdan hiçbir sıkıntım yok. Bireysel olarak gerekli önlemleri aldım" diyerek sözlerini tamamladı.