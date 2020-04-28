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Adalet Bakanı 'den son dakika açıklaması: Yüzde 95 oranında azalttık

Adalet Bakanı coronavirüs önlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül "Adliyelerde insan sirkülasyonunu yüzde 95 oranında azalttık. Gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öngördüğü tarih salgının seyrine göre daha önce çekilebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:32 ABONE OL
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklaması: Yüzde 95 oranında azalttık

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalar yapan Adalet Bakanı Gül ceza infaz kurumlarında vaka tespitlerinin olduğunu ve genel durumlarının iyi olduğuna değinirken önemli bilgiler de verdi.

İşte Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

TEMASI VE YOĞUNLUĞU YÜZDE 95 ORANINDA AZALTTIK

"Adliyelerde insan sirkülasyonunu yüzde 95 oranında azalttık. Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Virüs dil, din ırk seçmiyor. Bununla mücadele edecek olan da insanlığın bizzat kendisidir. Birlik ve beraberliği bu sayede yeniden keşfediyoruz.

TARİH ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öngördüğü tarih salgının seyrine göre daha önce çekilebilir.

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama "Yüzde 95 oranında azalttık" | Video

GENEL DURUMLARI İYİ

Amacımız cezaevlerinde teması sıfıra indirmektir. Yoğun bakımda tutuklu ve hükümlümüz yoktur. Vaka tespit edilen hükümlülerimizin genel sağlık durumu iyidir. "

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklaması: Yüzde 95 oranında azalttık
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