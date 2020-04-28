Başkan Erdoğan'dan son dakika coronavirüs açıklaması: Biraz daha dişimizi sıkacağız!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin videokonferans ile gerçekleşen MYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, toplantı öncesi kısa bir açıklamada bulundu. Koronavirüs tedbirlerine ve desteklere dikkat çeken Erdoğan, normalleşme takviminin henüz olgunlaşmadığını ifade etti. Erdoğan, alt gelir gurubu ve reel sektöre 200 milyar TL'lik bir paket sunulduğunu ve bunun bugüne kadar sunulan en yüksek destek olduğunu ifade etti.

Erdoğan vatandaşlara da bir uyarıda bulundu, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamayı sürdüreceğiz. Pek çok programı hayata geçirdik. Bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyarı buluyor. Bu bugüne kadar alt gelir grubu ve reel sektöre verilmiş en büyük ödemedir.

"KADEMELİ OLARAK ÖNLEMLERİ KALDIRDIĞIMIZ ÜRETİM ÇARKLARI YENİDEN DÖNECEK"

Kademeli olarak önlemleri kaldırdığımızda üretim çarkları yeniden dönmeye başlayacak, milletimizin cepleri, kasası yeniden dolacaktır.

"NORMALLEŞME TAKVİMİNİ OLGUNLAŞTIĞINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi göstererek tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız. AK Parti olarak bu sürecin de lokomotifliğini yapacağız.

Normalleşme takvimini olgunlaştığında açıklayacağız.

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