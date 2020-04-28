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Bu nasıl imamı? ’ya gidip, Gülen’e namaz kıldırmış

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Bu nasıl Diyanet imamı? Pensilvanya’ya gidip, Gülen’e namaz kıldırmış
Diyanet'te görevli imam Zinnuri Kurt'un FETÖ davetlisi olarak ABD'ye gittiği, Gülen'le görüşüp, Pensilvanya'da imamlık yaptığı ortaya çıktı. Bir dönem Hollanda Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinde görevli olan imam hatip Zinnuri Kurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.
Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Zinnuri Kurt hakkında hazırlanan İddianamede, 2010'te 5 arkadaşı ile örgüt tarafından ABD'ye götürüldüğü, talebi sonrasında Gülen'le görüştüğü belirtildi. Kurt, iddianamede şunları anlattı:

FETÖ'YE NAMAZ KILDIRDI
Bu görüşme anında ise bana yanında bulunan yardımcılarından bir tanesi 'Hocam cübbe takkesiz olmaz' diyerek bana Gülen'in hediyesi olan bir takke hediye etti. Cumartesi günü sabah namazında ise Gülen 'Sabah namazını misafir olan hocamız kıldırsın' dedi ve buradaki sabah namazını ben kıldırdım. Kahvaltıdan sonra ise ben taksici arkadaşla irtibat kurdum. Kendisi beni havaalanına bıraktı. Ben de diğer gruptan ayrı olarak Türkiye' ye kendim geldim.

ALEVİLER ÜZERİNE ÇALIŞACAKMIŞ
Kurt ayrıca örgüt üst düzeylerinden Süleyman Uysal ile ilgili de şunları söyledi: Süleyman Uysal ile Pensilvanya'da tanıştıktan sonra kendisi ile hemşerilik bağı kurduk. Kendisi bana Fetullah Gülen'in en eski talebelerinden olduğunu söyledi. Bu şekilde aramızda bir samimiyet oluştu. Bu sebepten kendisiyle ara ara görüşüyorduk. Bana sık sık Ankara iline geldiğini burada birçok tanıdığının olduğunu ve Alevilerle ilgili çalışmalar yapacağını söylemişti.

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Bu nasıl Diyanet imamı? Pensilvanya’ya gidip, Gülen’e namaz kıldırmış
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