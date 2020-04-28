Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gençlik kolları ise terör örgütü DHKP-C'nin çizgisine kayıyor. Özellikle Grup Yorum'un üyelerinin DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlaması ardından CHP'li gençlik kolları ardı ardına destek mesajları yayınladı. Terör örgütünün mensuplarının yer aldığı Grup Yorum sadece bir müzik grubu değil. Terör örgütü DHKP-C'nin terör işlerini öven, polisleri şehit eden teröristler adına müzik yapan, insanlık dışı bir eylem olan ölüm oruçlarını kutsayan ve üzerine marşlar yazan bir grup.

CHP Gençlik Kolları klibinin arka fonunda skandal sözler: “Silahımız söyleyecek son sözü” | Video

CHP GENÇLİK KOLLARI DHKP-C ÇİZGİSİNDE

CHP Buca Gençlik Kolları ise sosyal medya hesaplarından DHKP-C'nin müzik grubu olan Grup Yorum'un üyelerinden İbrahim Gökçek için klip hazırlamıştı. Hazırlanan klipte, DHKP-C'li terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna başlayan İbrahim Gökçek'e CHP'li gençlerin destek mesajları yer almıştı. CHP'nin gençlik kollarının DHKP-C çizgisinde olduğu görülünce toplumda da çok tepki çekti.

MARŞTA "SİLAHIMIZ SÖYLEYECEK SON SÖZÜ" CÜMLELERİ YER ALIYOR

CHP Buca Gençlik Kolları'nın ölüm oruçlarına destek amaçlı çektiği klibin arka fonunda çalan marşın ise terör örgütü DHKP-C'nin lideri Dursun Karataş için Grup Yorum tarafından yazıldığı belirtiliyor. Bu marşta "Zapt ettiğimiz alanlara sesini taşıyacağız. Kanımızla yazıyoruz tarihi, haklıyız kazanacağız. Hasretin o büyük güne savaşarak varacağız. Silahımız söyleyecek son sözü haklıyız kazanacağız!" sözleri yer alıyor.

CHP Buca Gençlik Kolları üyelerinin ölüm orucuna başlayan DHKP-C'li militanların adlarını zikrettikleri sırada arka fonda çalan şarkının sözlerinin ise "Hasretin o büyük güne savaşarak varacağız. Silahımız söyleyecek son sözü haklıyız kazanacağız!"şeklinde olması skandal olarak değerlendiriliyor.