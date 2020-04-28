Coronavirüsü hiçe sayıp parti yaptılar! Emniyet affetmedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs COVİD- 19 tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan bir site içerisindeki dairede parti yaparak salgın tedbirlerine uymayan ve çevreyi rahatsız eden şahısların olduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçildi.

Alınan arama kararına istinaden bahse konu adreste yapılan kontrollerde Hüsna E. (26), Merve B. (25), Ender A. (31), Önder A. (31), Yusuf G. (36), Mustafa Ş. (28), Berkay D. (25), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç. (25) isimli şahısların ikamette bulunduğu görüldü.

Yapılan araştırmalarda şahısların bir internet uygulaması üzerinden organize olarak toplandıkları ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptıkları belirlenmiş, şahısların her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 3.180 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca şahısları "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.