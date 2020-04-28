GÜVERCİNLERİ EZEN ŞAHIS GÖZALTINDA

Bugün sabah saat 07.50 sıralarında İstanbul Eminönü'den bulunan Yeni Camii önünde beslenen güvercinlerin hızla seyreden bir araç tarafından ezilerek öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olaydan sonra Hamidiye Caddesi istikametine doğru giden aracın plakası tespit edildi.

Çalışmaların devamında plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın Üsame E. (26) isimli şahıs tarafından kiralandığı anlaşıldı.

Şüpheli şahıs Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan ve 1 "Mala Zarar Verme" ile 1 "Çocuğun Cinsel İstismarı" olmak üzere 2 suç kaydı bulunduğu belirlenen şahıs emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilecek.

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