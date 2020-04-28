Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri GÜVERCİNLERİ EZEN ŞAHIS GÖZALTINDA

GÜVERCİNLERİ EZEN ŞAHIS GÖZALTINDA

’un Fatih ilçesine bağlı Eminönü Meydanı'nda sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 28.4.2020 20:06 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 20:09 ABONE OL
GÜVERCİNLERİ EZEN ŞAHIS GÖZALTINDA

Bugün sabah saat 07.50 sıralarında İstanbul Eminönü'den bulunan Yeni Camii önünde beslenen güvercinlerin hızla seyreden bir araç tarafından ezilerek öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olaydan sonra Hamidiye Caddesi istikametine doğru giden aracın plakası tespit edildi.

Çalışmaların devamında plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın Üsame E. (26) isimli şahıs tarafından kiralandığı anlaşıldı.

Şüpheli şahıs Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan ve 1 "Mala Zarar Verme" ile 1 "Çocuğun Cinsel İstismarı" olmak üzere 2 suç kaydı bulunduğu belirlenen şahıs emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilecek.

Damda güvercin besleyenlerin sayısı arttı Vatandaşlar balkondan müzik çalınca, polisler dayanamadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
GÜVERCİNLERİ EZEN ŞAHIS GÖZALTINDA
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA