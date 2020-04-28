Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, silahın kazara ateş alması ile ölen Suriyeli gencin babasını aradı

İçişleri Bakanı Soylu, silahın kazara ateş alması ile ölen Suriyeli gencin babasını aradı

İçişleri Bakanı , Adana'da polisten kaçtığı sırada uyarı amaçlı havaya ateş edileceği sırada silahın kazara ateş alması sonucunda hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasını arayarak başsağlığı diledi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.4.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 12:46 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu, silahın kazara ateş alması ile ölen Suriyeli gencin babasını aradı

Adana'nın Seyhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktasından bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayarak kaçan araçtaki Suriye uyruklu A.H. (18), uyarı amaçlı havaya doğru bir el ateş edileceği sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan A.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olay sonrasında ilgili polis memuru açığa alınarak, hakkında adli idari tahkikat başlatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, A.H'nın babasını arayarak başsağlığı diledi. Soylu, telefonda yaşanan olaydan dolayı derin üzüntüsünü dile getirerek, olayın takipçisi olduğunu söyledi. A.H'nin babası, "Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz" dedi.

Aileyi ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Göç Müdürü Vekili Velican Doğru da ziyaret etti. Öte yandan aile ile ilgili her türlü konuyla ilgilenildiği ve ihtiyaçlarının giderildiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Soylu, silahın kazara ateş alması ile ölen Suriyeli gencin babasını aradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA