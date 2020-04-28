İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelede NATO müttefiki ABD ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman Salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: ABD'ye Türkiye'den corona virüsü yardımı götüren A400M tipi askeri nakliye uçağı havalandı | Video

NE OLMUŞTU?

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.