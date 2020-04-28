Koronavirüsle mücadelede dayanışma mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı yeni tip koronavirüs mücadelesinde dayanışma mesajlarını paylaşmak üzere telefonla aradı. Fransa'da 11 Mayıs'tan itibaren aşamalı normalleşme sürecinin başlayacağını belirten Macron, zor günler geçirdiklerini ancak bunların geride kaldığını umduğunu söyledi. Emine Erdoğan ise Türkiye'nin, erken alınan tedbirler ve sağlık alanındaki güçlü altyapı sayesinde proaktif bir mücadele sergilediğini ancak koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Bu savaşın ön cephesinde mücadele veren sağlık çalışanlarına olan teşekkürlerini yineleyen Erdoğan, Fransa'daki Türk toplumunun, gönüllü olarak ürettiği maskeleri ve Türk fırıncıların ürünlerini güzel bir dayanışma örneği olarak halka dağıtmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Macron'u salgınla mücadele konusunda uluslararası temasları nedeniyle de tebrik eden Erdoğan, salgınla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun samimi bir dayanışma ve işbirliği sergilemesinin önemine değindi. Macron da Emine Erdoğan ile tesis ettikleri samimi dostluğu vurgulayarak, sohbetlerini özlediğini söyledi. Erdoğan ise Macron'u salgın sonrasında İstanbul'a davet etti.