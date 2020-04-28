MSB'den son dakika İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada,"İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." denildi.

MASKELİ DEVRİYE

Coronavirüs önlemleri her alanda olduğu gibi Türk-Rus ortak devriyesinde de görüldü. MSB'nin yayınladığı fotoğraflarda askerlerin maskeli olduğu görüldü. Sosyal mesafeye uygun davranılmaya çalışılması da dikkat çekti.

ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNDE KARAR ALINMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen Moskova zirvesinden İdlib'de ateşkes kararı çıkmıştı. Karar gereğince kritik M4 Karayolu ve çevresinde Tür-Rus ortak devriyeleri gerçekleşiyor.

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