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: Türkiye karanlık sayfalarını kapattı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Mustafa Şentop: Türkiye karanlık sayfalarını kapattı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye'nin, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını belirtti. Demokrasi en karanlık sayfalarının, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıtdışı siyaset dönemleri olduğuna işaret eden Şentop, 27 Nisan 2007'deki e-muhtırayı değerlendirdi. Şentop, "Bu teşebbüse siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur" dedi.
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Mustafa Şentop: Türkiye karanlık sayfalarını kapattı
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