Örnek Korona dayanışması! Ek ödeme alanlar almayanlara ikram etti

Fethiye Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar ve hastane yöneticileri, Koronavirüs ile mücadele çalışmalarında kendileri ile birlikte görev yapan 100 kişi civarındaki temizlik ve güvenlik personelleri için Kocaeli ilindeki gibi örnek bir davranışa imza attılar.

Ortak bir karar alan doktorlar, tavan ek ödemeden yararlanamayan diğer hizmet personelleriyle gelen farkı paylaşarak dayanışma örneği sergilediler.

Her doktorun aldıkları ödeneklerden 500 lira civarı bir meblağı toparlayarak ödenek alamayan personelin her birinin hesabına 200-300 lira civarı miktarda yatırıldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN DOKTORLARA TEŞEKKÜR MESAJLARI GELDİ

Örnek davranış hakkında hastane yönetimi tarafından bir açıklama yapılmazken ödemeden faydalanmayan calışanların bir kısmının kendi sosyal medya adreslerimden teşekkür mesajları yayımladıkları görüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA HAZIRLIK VAR

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ek ödeme alamayan çalışanlarında ek ödeme alması konusunda hazırlıklar yaptığı ve önümüzdeki günlerde bu çalışmanın bitirilerek sorunun giderilerek Tıbbi Sekreter,Temizlik Görevlileri ve Güvenlik görevlilerinin de ek ödeme alacakları öğrenildi.