Paramız bitti ülkemizden uçak istiyoruz

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salgını öncesi tatil için Antalya'ya gelen, ancak 35 gündür ülkelerine gidemedikleri için paralarının bittiğini söyleyen bir grup Rus turist Rusya Federasyonu'nun Antalya Başkonsolosluğu'na gitti. Konsolosluk yetkilileriyle görüşmek isteyen turistler önce içeriye alınmadı. Turistlerin ısrarlı bekleyişi üzerine gruptan iki temsilci içeriye girdi. Ancak çıkışlarında konsolosluğun kendilerine geri dönüş konusunda hiçbir bilgi vermediğini söyledi. Rus turistlerden Marina Prokopenko "Paramız bitti. Geri dönmek isteyen bizim gibi 400 kişi var. Konsolosluk bize yardım etmedi. Ülkemizin buraya uçak göndermesini bekliyoruz. Burada pansiyonda kalıyoruz" dedi.