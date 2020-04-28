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Paramız bitti ülkemizden uçak istiyoruz

Tatil için geldikleri ’da 35 gündür ülkelerine dönmeyi bekleyen Ruslar: Konsolosluğumuz bize yardım etmedi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Paramız bitti ülkemizden uçak istiyoruz
Koronavirüs salgını öncesi tatil için Antalya'ya gelen, ancak 35 gündür ülkelerine gidemedikleri için paralarının bittiğini söyleyen bir grup Rus turist Rusya Federasyonu'nun Antalya Başkonsolosluğu'na gitti. Konsolosluk yetkilileriyle görüşmek isteyen turistler önce içeriye alınmadı. Turistlerin ısrarlı bekleyişi üzerine gruptan iki temsilci içeriye girdi. Ancak çıkışlarında konsolosluğun kendilerine geri dönüş konusunda hiçbir bilgi vermediğini söyledi. Rus turistlerden Marina Prokopenko "Paramız bitti. Geri dönmek isteyen bizim gibi 400 kişi var. Konsolosluk bize yardım etmedi. Ülkemizin buraya uçak göndermesini bekliyoruz. Burada pansiyonda kalıyoruz" dedi.
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Paramız bitti ülkemizden uçak istiyoruz
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