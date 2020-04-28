Didim'in yaklaşık 5 bin İngiliz sakini Kovid-19 sürecinde de yalnız bırakılmıyor. Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü birçok İngiliz'in ihtiyacı, jandarma, polis ya da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. İngiliz çiftler hizmetten memnuniyetlerini dile getiriyor.

Hugh-Helene Mcgowan çifti: Yaşımız nedeniyle dışarıya çıkamadığımız için 155'i arayıp ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında yardım isteyebiliyoruz. Bizim ülkemizde polis asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye'deki hizmet Avrupa'da yok. Koronavirüs sürecinde yapılan bu uygulama, harika.



Brian-Janice Manson çifti: 15 yıldır Didim'de yaşıyoruz. Kendimizi birçok Avrupa ülkesinden daha güvende ve konforlu hissediyoruz. Hastanelere gittiğimizde hiç sıra yok. Buradaki sağlık sistemi gerçekten çok iyi durumda. İyi ki buradayız.

Ron-Katy Sallish çifti: Sokağa çıkma kısıtlaması olsa bile Türk komşularımız bizimle ilgileniyor. Bu, insanı çok etkiliyor. Burada hükümet gerçekten insanlarını düşünüyor ve olumlu şeyler yapıyorlar. İngiltere öyle değil çünkü çok geç önlem aldılar.

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