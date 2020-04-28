Ülkemizin, bir tek vatandaşı dahi olsa unutmayacağını biliyorduk

Türkiye'nin yurtdışından getirerek karantina için yurtlara yerleştirdiği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gururlu.
Avusturya'dan getirilerek Sivas'ta yurda yerleştirilen İsmail Konuk:
Yurtdışındaydık ve uçuşlar durdurulmuştu. Ama ülkemizin tek vatandaşını dahi olsa unutmayacağını ve gelip alacağını çok iyi biliyorduk ve öyle oldu. Gönderilen uçakla Sivas'a getirildik. Burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Emeği geçenlere teşekkürler.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi Sinem Gemalmaz:
Erasmus için Slovakya'daydım. Bu kadar büyük bir organizasyonla bu kadar insanı Türkiye'ye getirip yurtlara yerleştirmek tabii ki kolay değil. Bunun üstesinden gayet iyi gelindiğini düşünüyorum. Karantina yurtları temiz ve çalışanlar ilgili.
Mersinli ayakkabı ve çanta satıcısı Rıdvan Balta:
11 Mart'ta iş görüşmesi için gittiğim Almanya'da kalmıştım. Almanya'da eczanede 3 maskeye 12 euro ödedim. Orada eldiven, ıslak mendil, dezenfektan yok.Tuvalet kağıdı için bile kavga ediyorlar. Türkiye'ye geldikten sonra bizimle çok ilgilenildi.
ÇOK BÜYÜK BİR DEVLETİMİZ VAR İYİ Kİ BU ÜLKENİN ÇOCUĞUYUZ
Artvin'de karantinada kalan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından teşekkür videosu yayımladı. Makedonya'dan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde mimarlık okurken Türkiye'ye getirilen Ravza Atacan'ın videodaki "Artvin'de güzel anılar biriktirmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. Öyle büyük bir devletimiz var ki, iyi ki bu ülkenin çocuğuyuz. İyi ki buralara geldik, iyi ki sizlerle tanıştık" şeklindeki ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.