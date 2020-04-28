Ülkemizin, bir tek vatandaşı dahi olsa unutmayacağını biliyorduk

Türkiye'nin yurtdışından getirerek karantina için yurtlara yerleştirdiği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gururlu.Yurtdışındaydık ve uçuşlar durdurulmuştu. Ama ülkemizin tek vatandaşını dahi olsa unutmayacağını ve gelip alacağını çok iyi biliyorduk ve öyle oldu. Gönderilen uçakla Sivas'a getirildik. Burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Emeği geçenlere teşekkürler.Erasmus için Slovakya'daydım. Bu kadar büyük bir organizasyonla bu kadar insanı Türkiye'ye getirip yurtlara yerleştirmek tabii ki kolay değil. Bunun üstesinden gayet iyi gelindiğini düşünüyorum. Karantina yurtları temiz ve çalışanlar ilgili.11 Mart'ta iş görüşmesi için gittiğim Almanya'da kalmıştım. Almanya'da eczanede 3 maskeye 12 euro ödedim. Orada eldiven, ıslak mendil, dezenfektan yok.Tuvalet kağıdı için bile kavga ediyorlar. Türkiye'ye geldikten sonra bizimle çok ilgilenildi.Artvin'de karantinada kalan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından teşekkür videosu yayımladı. Makedonya'dan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde mimarlık okurken Türkiye'ye getirilen Ravza Atacan'ın videodaki "Artvin'de güzel anılar biriktirmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. Öyle büyük bir devletimiz var ki, iyi ki bu ülkenin çocuğuyuz. İyi ki buralara geldik, iyi ki sizlerle tanıştık" şeklindeki ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.