Virüsle savaşta zafer kazandılar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, koronavirüsü enerek işbaşı yaptı. Çobanoğlu, "Sağlık çalışanları ordusuna daha fazla güç katacağım inancıyla görevime tekrar başladım" dedi.Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz ve Kırklareli Valisi Osman Bilgin koronavirüsü yendi.İstanbul'da özel bir hastanede 17 gün koronavirüs tedavisi gören Durmuş Karagöl, 90'ıncı yaş günü pastası hastanede kesildikten sonra alkışlarla taburcu edildi.Van'da 2'si çocuk 7 koronavirüs hastası, Erzincan'da 23 yaşındaki Muhammed Uğur, Kilis Devlet Hastanesi'nde Sevim Bakırcıoğlu (74), Kastamonu'da 65 yaşlarındaki İsmail-Hikmet Oyumak taburcu edildi.Düzce'de 17 gün sonra taburcu olan Ayşe Kandemir (62), hastaneden çıkışını söylemeyerek 49 yıllık eşi 72 yaşındaki Mustafa Kandemir'e sürpriz yaptı.Samsun'da koronayı yenen yoğun bakım hemşiresi Zinet Dede (47) penguen dansı ile taburcu edildi.