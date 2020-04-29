42’den fazla insanı öldüren bomba yüklü tankerin fotoğrafı yayınlandı

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle 42'den fazla kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Terör saldırısında kullanılan bomba yüklü tankerin fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta, tankerin dorsesinde patlayıcıların kırmızı renkteki varillerin içerisine yerleştirildiği belirtildi.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 42 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurmuştu.

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