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42’den fazla insanı öldüren bomba yüklü tankerin fotoğrafı yayınlandı

'nin Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/ tarafından düzenlenen ve 42'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında patlamanın meydana geldiği bomba yüklü tankerin fotoğrafı paylaşıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.4.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 14:48 ABONE OL
42’den fazla insanı öldüren bomba yüklü tankerin fotoğrafı yayınlandı

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle 42'den fazla kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Terör saldırısında kullanılan bomba yüklü tankerin fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta, tankerin dorsesinde patlayıcıların kırmızı renkteki varillerin içerisine yerleştirildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 42 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurmuştu.

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42’den fazla insanı öldüren bomba yüklü tankerin fotoğrafı yayınlandı
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