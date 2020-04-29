Afrin’de hain saldırı: 11’i çocuk 40 ölü

Suriye'nin Afrin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 11'i çocuk 40 sivil katledildi. Milli Savunma Bakanlığı, Racu Caddesi'nde gerçekleşen ve 47 sivilin de yaralandığı saldırıya ilişkin yaptığını açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenledi" ifadesini kullandı. Hain saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur" paylaşmında bulundu.