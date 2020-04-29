Barış Yarkadaş'tan canlı yayında akıl yakan korona hesabı: Bilim dünyası şokta...

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV ekranlarında akıl yakan koronavirüs hesaplamaları devam ediyor. Daha önce İsmail Saymaz'ın koronavirüs hesaplaması sosyal medyanın diline düşerken, bu kez de Barış Yarkadaş yaptığı hesaplama ile tepki çekti. Yarkadaş, "Şimdi Türkiye bu dediğime kilitlenecek" diyerek başladığı cümlenin sonunda, "40 milyon enfekte olan vatandaşımız var." dedi. Yarkadaş'ın sözlerine ilk tepki stüdyoda bulunan Prof. Dr. Serdar Savaş'tan geldi. Savaş ise, 1.5 milyon koronavirüslü kişi olduğunu öne sürdü. Hesaplamaların sürdüğü sırada sunucu devreye girdi, İsmail Saymaz'ın ti'ye alınan hesaplamasına atıfta bulunarak, "Aman hocam, zaten sabıkalıyız, hesap işine hiç girmeyelim" dedi. Yarkadaş'ın sözlerine tepki gösterenlerin arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da yer aldı. Cesur, Yarkadaş'ın hesaplamasının yer aldığı videoya, "Bu dahice hesaplama sonrası matematik bilimi şokta şu an. John Nash mezarında ters döndü be kardeşim..." notunu düştü.

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AKIL YAKAN HESAPLAMA

Programda Barış Yarkadaş'ın "Şimdi Türkiye bu dediğime kilitlenecek" sözleri sonrası başlayan diyalog şöyle:

Barış Yarkadaş: Şimdi Türkiye bu dediğime kilitlenecek. Deniliyor ki, yapılan testi 444 ile çarpın, koronavirüse enfekte olmuş insan sayısını bulursunuz deniliyor. 40 milyon enfekte olan vatandaşımız var.

Prof. Dr. Serdar Savaş: Hayır o yanlış. Şu anda bizim haberimiz haberimiz olmayan 1.5 milyon koronavirüslü insan var.

Barış Yarkadaş: Hayır hocam, 40 milyon koronalı insan var.

Prof.Dr. Serdar Savaş: 40 milyon kişi koronavirüse yakalansa, problem yok, toplumsal bağışıklık kazanılmış demektir. Yarın her yeri açalım o zaman.

Barış Yarkadaş: Ben doktorla konuştum, rakam 52 milyona ulaştığında bu belayı atlatacağız diyorlar.

Prof.Dr. Serdar Savaş: Bu işi Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap hakikaten bilen insanlardandır. Alpay Azap gibi uzmanlara sormak lazım bu soruları. Keşke 40 milyon olsa bağışıuklık kazandık demektir. 40 milyon vaka olsa, ölüm oranı yüzde 2 olsa 800 bin ölü demektir. Herhalde o kadar ölü yok değil mi? Bu hesap işlerine girmeyelim bence.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI CESUR'DAN 'YARKADAŞ' PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur yaptığı sosyal medya paylaşımında Halk TV'deki programın videosunu yayınladı. Cesur, "Bu dahice hesaplama sonrası matematik bilimi şokta şu an. John Nash mezarında ters döndü be kardeşim..." notunu düşerken, paylaşım yüzlerce beğeni aldı.

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