Bir günde 5 bin hasta iyileşti

Sağlık Bakanlığı, dün 2 bin 392 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, toplam can kaybının 2 bin 992 olduğunu bildirdi. Bakanlık, dün 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların 38 bin 809'a yükseldiğini, test sayısının 29 bin 230 olduğunu ve toplam test sayısının 948 bin 115'e ulaştığını açıkladı. Entübe hasta sayısı 845, yoğun bakım hasta sayısı ise bin 621 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız" açıklamasını yaptı.