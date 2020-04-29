Biraz daha dışımızı sıkacağız!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin videokonferans ile gerçekleşen MYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, toplantı öncesi kısa bir açıklamada bulundu. Koronavirüs tedbirlerine ve desteklere dikkat çeken Erdoğan, normalleşme takviminin henüz olgunlaşmadığını ifade etti. Erdoğan, alt gelir gurubu ve reel sektöre 200 milyar TL'lik bir paket sunulduğunu ve bunun bugüne kadar sunulan en yüksek destek olduğunu ifade etti. Vatandaşlara, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamayı sürdüreceğiz" mesajı veren Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Elde ettiğimiz neticeler bize devriye aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evden çıkamadığını unutmuyoruz. 4 güne varan yasakların insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Tedbirleri uygulamaya tavizsiz devam etmemiz gerek.Ancak şayet bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bunun için hep birlikte sabrettik ve neticeye doğru yaklaşıyoruz.Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamayı sürdüreceğiz. Pek çok programı hayata geçirdik. Bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyarı buluyor. Bu bugüne kadar alt gelir grubu ve reel sektöre verilmiş en büyük ödemedir.Yaklaşık 1.5 ayı bulan bu sıkıntılı dönemde tedbirlere riayet ederek bize destek veren 83 milyon vatandaşımızın herbirine şahsım, partim adına şükranlarımı sunuyorum.İnşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası dolmaya devam edecektir.Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi göstererek tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız. AK Parti olarak bu sürecin de lokomotifliğini yapacağız. Normalleşme takvimini olgunlaştığında açıklayacağız.