Cami’ye saldıran şahıs madde bağımlısı çıktı

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde bulunan bir camii içerisinde dün saat 19.40 sıralarında bir olay meydana geldi.

Bir şahsın içeriye zarar verdiği ve doğalgaz vanasını açtığı yönünde gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi.





Yürütülen çalışmalarda, olay yerine geçen ekipler önce doğalgazı dışarıdan kapattı. Ardından yapılan müzakereler neticesinde ikna edilen Birol Ç. isimli madde bağımlısı şahıs, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın yapılan sorgulamasında 2 "Kasten Yaralama", 2 "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", 1 "Açıktan Hırsızlık", 1 "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", 1) "Yağma (Gasp)" ve 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" olmak üzere 8 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli halen Bakırköy'de tedavi görüyor.