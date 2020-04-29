Çelik: Bu kadar çirkin metin görmedim

AK Parti MYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, burada baronun skandal açıklamasına ilişkin tepkisini dile getirdi. Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik skandal açıklamasını "Ben antidemokratik, insanlık dışı, hukuk dışı çok metin gördüm fakat Ankara Barosu'nun yayınladığı hukuk, insanlık dışı, baştan sona İslamafobik çirkin bir metin görmedim" sözleriyle değerlendirdi.