Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Çelik: Bu kadar çirkin metin görmedim

Çelik: Bu kadar çirkin metin görmedim

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
AK Parti MYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, burada baronun skandal açıklamasına ilişkin tepkisini dile getirdi. Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik skandal açıklamasını "Ben antidemokratik, insanlık dışı, hukuk dışı çok metin gördüm fakat Ankara Barosu'nun yayınladığı hukuk, insanlık dışı, baştan sona İslamafobik çirkin bir metin görmedim" sözleriyle değerlendirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Çelik: Bu kadar çirkin metin görmedim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA