CHP ve Cumhuriyet gazetesinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkındaki yalanlarına böyle tepki gösterdi!

CHP, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta evinin yanındaki Vakıflar'dan kiraladığı iki parselden oluşan arsa CHP'lilerin diline dolanmış başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok CHP'li gerçek dışı açıklamalar yapmıştı.

CHP BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İFTİRA ATTI

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıktığı bir canlı yayında yapılan ihalenin gizlendiğini ve tek bir kişini ihaleye katıldığını ve Fahrettin Altun'dan başkasının da yapılan ihaleyi bilmediği iddia etti.

Fahrettin Altun'la ilgili gerçekleri, vatandaş belgelerle anlattı | Video

UZMAN İSİM İHALELERİN NASIL YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Çeşitli belediyelerde 12 yıl boyunca belediye başkan danışmanlığı, belediye başkan yardımcılığı ve ihalelerle ilgili belediye encümeni toplantılarına başkanlık yapan ihale uzmanı Sadık Albayrak ise tartışmalara son noktayı hazırladığı bir videoda belgeleriyle koydu.

Uzman isim Sadık Albayrak, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'taki kiralama ihalesiyle ilgili bu tarz ihalelerin gösterildiği bir ilan portalını göstererek asılsız iddialara tek tek cevapladı.

Albayrak, "İddialar neler? İddialar şu: İhale yok, ihalenin saati yok, ihale önceden duyurulmamış gibi iddialar var" diyerek ihale portalındaki 36 taşınmazın tamamını ilgilendiren bilgileri gösterdi.

İHALENİN TARİHİ BELLİ VE SAATİ BELLİ, İHALENİN DUYURUSU HERKESÇE GÖRÜLÜYOR

Gösterdiği ilan portalında 8 Nisan 2020 tarihinde saat 10.30'da ihalenin yapılacağı duyurusu yer alıyor. Albayrak, bunun resmi olarak bu portal da duyurulduğu anlamına geldiğini belirtiyor. Ayrıca ihale tarihinin bu portaldan önce duyurulması gerektiğinin altını çiziyor. 23 ve 25 Mart tarihlerinde iki büyük gazetede ihalenin duyurusunun yapıldığının bilgisinin sitede yer aldığını vurguluyor.

İlan portalında bunları gösterdikten sonra Albayrak, "Yani siz 14 gün önce ihaleden bu ihaleyi görüp bilgileri görüp ihale yapan kurumdan dosyasını alıp evraklarınızı alıp teslim edip ihaleye katılabilirsiniz. O ihale dosyasını aldığınız gibi içinde çıkacak şartnamelerde bu ihalenin saati ve tarihi de yazmaktadır. Dolayısıyla ihalenin tarihi ve saati bellidir. 14 gün önceden duyurusu yapılmıştır. İhale yapıldıktan sonra ne olmuş? Beş gün sonra ihaleden davet edilip sözleşme imzalanmış yani 13'ünde"dedi.

KAÇAK BİR İNŞAAT YOK, TEMELLİ BİR YAPI SÖZ KONUSU DEĞİL

CHP'nin 'Fahrettin Altun'un kaçak inşaatı yıkıldı' yalanını ise Albayrak, ihalenin maddelerinde yer alan bilgileri göstererek şu şekilde çürüttü: "Bu arsa üzerinde 10 metrekareyi aşmamak kaydıyla prefabrik yapı, bekçi kulübesi yapabilirsiniz sadece 10 metrekarenin üzerinde bir yapı yapamazsınız. Bir de temelli yapı yapamazsınız" diyor artı bunun etrafının izin almak kaydıyla tel örgüyle kapatabilirsiniz. Bunu niye anlatıyorum. Bu arsa yıllardır sahipsiz kalmış. Burayı alkolikler, tinerciler mesken etmiş. Zaten mahalleli de buradan illallah etmiş. Peki burayla ilgili ihale bittikten ve sözleşme imzaladıktan sonra aile ne yapıyor. Aile burayı alıyor, içindeki çöpleri pislikleri temizletmeye başlıyor. Ve oraya modülel bir çardak ve şömine getiriyor. Sonra zabıta ekipleri geliyor, bunların kaldırılmasını istiyor. Onlar da kaldırıyor. Burada ne kaçak bir inşaat var ne de temelli bir yapı söz konusu. Zaten bu arsanın fiyatlarının bu ağırlıkta olmasının sebebi de üzerine yapı yapılamayacak olması."

EMSAL DEĞERLERE BAKILIP FİYAT BELİRLENİR

İstanbul Kuzguncuk'taki ihaledeki fiyatla ilgili de bilgi aktaran Albayrak, fiyatının nasıl belirlendiğini şu bilgileri söyleyerek aktardı: "Buranın fiyatları nasıl belirleniyor? Öncelikle şunu ifade edeyim, ihaleye gelen kişi fiyatı belirleyemez. Öncesinde bir komisyon burayla ilgili araştırma yapar. Emsal değerlere bakar ve oradaki kiralama fiyatlarına bakar ve bir fiyat belirler. Bunu da tutanakta sonra da ifade edilir. İhaleye gelen kişi bunun üzerinde fiyat vermek zorundadır. Zaten 250 lira belirlenmiş, üzerinde de bir fiyatla da alınmış."

KUZGUNCUK'TA 100 LİRAYA DA KİRA BEDELİ OLAN YER VAR

Aynı bölgede İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü'ne ait aylık 100 lira bedelli birçok kiralık arsa ilanı bulunduğunu detaylıca anlatan Albayrak, Kuzguncuk'ta 100 liraya, Üsküdar Çengelköy'de 50 liraya kadar kiralar olduğunu belirtiyor. Fiyatlar üzerine yapılan tartışmaların anlamsız olduğunu, ilan saati ve ihale gününün belli olduğunu, ihalenin duyurusunun da yapıldığını ve bu nedenle tartışmalarının anlamsız olduğunu ifade ediyor.

YETKİLİDEN BAŞKASI DENETLEME YAPAMAZ, YASAL DEĞİL

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağlar'ın Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evine gidip denetlemeye yeltenmesinin yasal olmadığının altını çizen Albayrak şunları söyledi: "Bir siyasi partinin talimatıyla bir ilçe başkanının gelip burada araştırma ve denetleme yaptığını söylüyor. Bu yasal değil. Çünkü görev alanı değil. Kaldı ki burada temizlik faaliyeti yapılırken belediye gelip bunu denetliyor. Bunu yapabilecek kabiliyette, eğer sonrasında burada bir inşaat faaliyeti olacaksa bunu hem kendi ekipleriyle yetkisi olduğu için hem de belediye gelip görebilir bunu ya da uydudan da 'evet' diyebilir. Dolayısıyla hiçbir yetkisi olmayan insanların bu işte denetleme yapmasının hiçbir bir anlamı yok."