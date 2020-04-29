Dünya Koronavirüs ile uğraşırken onlar kumar oynarken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri ile ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi, Petrolyolu Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine ekiplerce bahse konu adrese geçildi.

Ekiplerce yapılan çevre kontrolü sırasında adrese şahısların girdiği görüldü. Alınan arama kararına istinaden ikamet içerisinde yapılan kontrolde; ikametin bir odasının masa ve sandalyeler ile kumarhaneye çevrildiği, içerde çok sayıda şahsın olduğu, masanın üzerinde 104 adet iskambil kağıdı ve 445 TL paranın olduğu anlaşıldı.

CEZA ALDILAR

Adreste bulunan ve kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsın her birine 1225 TL, yine adreste bulunan diğer 5 şahsın her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçuna istinaden 3.180 idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen adres İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan hakkında adli tahkikat yapılan Yasin Y. ise işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Çalışmaların devamında; Ümraniye ilçesi Doğanevler Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine bahse konu adrese geçilerek yapılan kontrolde; işyerinin açık olduğu, içerde şahısların bulunduğu anlaşıldı.

İşyeri sahibi Nuri K. ve işyerinde bulunan diğer 4 şahsın her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçuna istinaden 3.180 idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.