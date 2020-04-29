Emrah Gülüşken'in ağabeyi, 'Ülkemle gurur duyuyorum' diyerek gerçek fotoğrafı paylaştı...

İsveç'in sahip çıkmadığı Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken ve çocukları özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği birtakım çevreler tarafından eleştirildi. Hatta eleştirilmenin ötesinde sosyal medyada Batmanlı olduğu halde Konyalı olduğu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın akrabası olduğu için özel ambulansla getirildiği dahi söylendi. İsveç'te bir hastanede 2014 yılında çekilen fotoğrafı yeni çekilmiş gibi tarihi çarpıtılarak sosyal medyada yayılmaya çalışıldı. Hatta İsveç'ten özel ambulans uçakla getirilmesinin maliyeti bile insanlıktan uzak bir şekilde tartışma konusu edildi. Sanki şov ve tiyatroymuş gibi CHP'li hesaplarca lanse edilen paylaşımlara kızı Leyla Gülüşken tepki gösterdi. "Ben ülkemle gurur duyuyorum. Biz be tiyatro yapmadık. Ülkemde şov yapmadı. Ben çalışmak zorunda olduğum için Türkiye'ye gelemedim. Sosyal medyada çıkan Audi marka araç 2014 yılına ait bir araç ve babama ait değil. Ben ülkemle gurur duyuyorum. Kürt -Türk kardeştir, biz kardeşiz!" dedi.

BU ÜLKENİN ÖZ EVLATLARIYIZ, ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

Emrullah Gülüşken'in kardeşi Rıdvan Gülüşken ise sosyal medyada yer alan manipülasyon içerikli paylaşımlar ve yalan içeriklere ise yine sosyal medyadan isyan etti. Rıdvan Güleşken, açıklamasında "Bu vatanın öz evlatlarıyız. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

1973 doğumlu kardeşi Emrullah Gülüşken'in 25 yıl şehirler arası otobüs şoförlüğü yaptığını belirten kardeş Rıdvan Gülüşken, "1998 yılında Gercüş Kayapınar köyümüze dönüş sırasında teröristlerin yaptığı saldırıda otobüsümüz yakıldı. Orada kuzeni olan Öğretmen Musa Ertuğrul şehit edildi. Kendisi ve ailemiz bu vatanın öz evlatlarıyız. Bu devlet için can verdik ve vermeye hazırız ne mutlu Türk'üm diyene!"ifadelerini kullandı.

GERÇEK FOTOĞRAFI PAYLAŞTI DUA TALEBİNDE BULUNDU

Ayrıca Rıdvan Gülüşken kardeşinin İsveç'ten Türkiye'ye gelmesi için göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu. Gülüşken, "Rabbim siz değerli devlet büyüklerimizi bu güzel vatanımızın başından eksik etmesin. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi. Ayrıca Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kardeşi Emrullah Gülüşken ve oğlunun tedavi altındaki fotoğrafını ama gerçek fotoğrafını paylaşarak dua talebinde bulundu.

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