İstanbul Emniyeti’nden nefes kesen rehine operasyonu

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sancaktar Caddesi'nde bir şahsın silahlı üç şahıs tarafından rehin alındığı yönünde gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalarda; İhbarcı şahıstan alınan bilgiler doğrultusunda bahse konu cadde üzerinde bulunan bir ikamette bulundukları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda ikamet önünde bekleyen Oğuzhan A. (24) ile ikamette bulunan Yasin D. (33) ve İbrahim K. (40) isimli şahıslar 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ile birlikte yakalandı.

İkamette bulunan Kanada uyruklu Sanaz P. (40) ile İran uyruklu Leili M. (22) isimli şahıslar kurtarıldı.

Yapılan araştırmalarda mağdur Sanaz P. isimli şahsın 27 Nisan tarihinde Güngören ilçesinde arkadaşı ile buluştuktan sonra kendi adına olan kiralık araçla park halinde olduğu sırada şüpheli şahısların silah doğrultmak suretiyle mağdur şahsı araçtan indirerek kendi araçlarına bindirdiği, şüphelilerin araç içerisinde mağdur şahıstan para istedikleri, mağdur şahsında para vereceğini beyan ederek kendi ikametine getirdiği ve ikamette bulunan arkadaşı Leili M. ile birlikte zorla telefonlarının gasp edildiği ve mağdur şahsın aracının da şüpheli şahıslarca alındığı tespit edildi.

Mağdur şahsa ait olan kiralık araç Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili yapılan sorgulamada şüphelilerden İbrahim K. isimli şahsın (3) "Kasten Yaralama", (1) "Kasten Öldürme", (1) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", (1) "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", (1) "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" olmak üzere (7) suç kaydı, Yasin D. isimli şahsın (2) "Basit Yaralama", (1) "Kasten Yaralama" ve (1) "Hakaret" olmak üzere (4) suç kaydı, Oğuzhan A. isimli şahsın ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" konusundan (1) suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Konu ile ilgili 28.04.2020 tarihinde "Yağma (Gasp)", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ile "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan A. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yasin D. ve İbrahim K. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.