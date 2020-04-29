Kafede röntgencilik yaparken yakalandı! Masanın altından video çeken sapığa 4,5 yıl isteniyor

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafeteryasında oturduğu sırada karşısındaki bulunan kişinin masa altından bacakların videosunu çektiğini fark eden genç kız güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Olay İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Kafeteryada oturan genç kadın kahvesini içtiği sırada karşısında oturan kişinin iki eli ile masanın altından bir şeyler yaptığını fark etti.

BACAKLARINI ÇEKERKEN FARK ETTİ

Firdevs D., (27) masanın altından baktığında karşısında oturanın cep telefonu ile bacaklarını çektiğini fark etti. Genç kadın Cemal B.'nin (52) oturduğu masaya giderek ne yaptığını sorduğunda telaşa kapılan Cemal B., bir anda telefonundan bir şeyler silmeye başladı.

GÖRÜNTÜLERİ SİLERKEN YAKALANDI

Bu sırada arbedeyi gören güvenlik görevlileri olay yerine gelerek Cemal B.'yi video kayıtlarını silmeye çalışırken yakaladı. Firdevs D., kendisine ait videoları çeken Cemal B.'den şikayetçi oldu. Karakolda ifadesi alınan Cemal B., Firdevs D.'nin bacak bacak üstüne attığını gördüğünü ve bir anda video kaydı almak istediğini bunu neden yaptığını bilmediğini ifade etti.

4,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Şikâyet sonrası şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Cemal B.'nin üzerine atılı suçlamayı karakolda verdiği ifadesinde kabul ettiği göz önünde bulundurularak, 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 4,5 yıla kadar hapsi istenen röntgenci ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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