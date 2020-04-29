Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un Üsküdar'da "daimi koruma" altındaki konutunun fotoğraflanması için CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söylemişti. Bunun üzerine Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Kaftancıoğlu hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Canan Kaftancıoğlu'na "suçu ve suçluyu övme", "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlamaları yöneltildi.Başsavcılık, Kaftancıoğlu'nu, soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için bu hafta içinde adliyeye çağırdı.Fahrettin Altun'un konutu önüne gelen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi, fotoğraf çekmeye başlamış, durumu fark eden koruma polisleri, bu kişilerin yanına giderek, fotoğraf çekmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu. Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye devam eden 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine, 2 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.