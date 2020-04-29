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Kırmızı listede aranan kadın teröristin kırsalında kanserden öldüğü belirlendi

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütünün sözde kadın sorumlusunun kırsalındaki mağarada nedeniyle öldüğü belirlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.4.2020 18:48 ABONE OL
Kırmızı listede aranan kadın teröristin Tunceli kırsalında kanserden öldüğü belirlendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kent genelinde güvenlik güçlerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, terör örgütü PKK'nın sözde Dersim saha YJA-STAR sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir'in kış üslenmesi sırasında şubat ayında bir mağarada kanserden öldüğü tespit edildi.

10 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYODU

Kırsal kesimdeki bir mağarada öldüğü belirlenen ve 1993 yılında terör örgütüne katılan 44 yaşındaki Özdemir, "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranıyordu.

Güvenlik güçlerinin Özdemir'in öldüğü bölgenin tespiti için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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Kırmızı listede aranan kadın teröristin Tunceli kırsalında kanserden öldüğü belirlendi
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