KKTC'li vekilden coronavirüs açıklaması: Türkiye yanımızda oldu, Avrupa adil davranmadı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 11 gündür vaka rastlanmayan KKTC'de salgınla mücadele devam ediyor. (KKTC) iktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu, Türkiye sağlık sisteminin dünyada gördüğü saygıyı da gururla takip ettiklerini kaydetti. Covid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin önemli olduğuna işaret eden Hasipoğlu, "KKTC'de 10 gündür de herhangi bir vaka görülmemiştir. Bu Avrupa'da bir rekordur. Bunun yanında ölüm oranında ise Avrupa'da en az ölüm oranı görülen ülkeler içerisinde ilk beşin içerisindeyiz" dedi.

"KIBRISLI TÜRKLER VİRÜS SAVAŞINI SAHADA KAZANDI"

Ülkede ilk Covid-19 vakasının Alman turistlerde görüldüğünü hatırlatan Hasipoğlu, "Hükümetin aldığı erken tedbirler ve atılan doğru adımlar, vatandaşımızın Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu kurallara uyması bizi bu olumlu sonuçlara götürdü" dedi. "Aslında Kıbrıs Türk halkı, bu savaşı önce sahada kazandı" diyen Hasipoğlu, "Virüs bulaşan vatandaşımız kimlerle görüştüyse hemen isimleri tespit edildi, temas eden o kişilerde kendi iradeleri ile karantinaya girdiler ve bu ortak mücadele sonucu şimdi başarılı bir korona geçmişimiz var. Yani bu mücadeleyi önce sahada, sonra hastanede kazandık" ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE ÇAĞRI

Dünya Sağlık Örgütü'nün KKTC'yi de üye yapması gerektiğine işaret eden Hasipoğlu, "Halk olarak vermiş olduğumuz mücadele ve başarılı sonuçlarımız, DSÖ kayıtlarında olmak durumundadır. Sağlığın siyaseti olmaz. DSÖ anayasasında BM üyesi olmayan devletlerin de üye olabildiğini biliyorum. Ayrı bir devlet olmamız sebebiyle DSÖ üye olabilmemiz için bir mektup gönderdim. Henüz yanıt almadım. Bu başarı öykümüz DSÖ kayıtları açısından önem arz edeceğini düşünüyorum" dedi.

"AB, TÜRKLERE ADİL DAVRANMADI"

Rumların, tüm adanın temsilcisi gibi AB'ye üye yapılmasını anımsatan Hasipoğlu şöyle devam etti: "Kıbrıs'ta 2004 yılında yapılan referandumdan sonra Kıbrıslı Türkler üvey evlat muamelesi görmektedir. Ülkemize direk uçak seferleri yapılamamakta, AB söz vermesine ve tüzük hazırlamasına rağmen, Kıbrıslı Türklere doğrudan ticaret uygulamasını başlatmamaktadır. AB Kıbrıslı Türklere daha adil davranmalı. Güney Kıbrıs'a 700 milyon euroluk yardımdan bahsedilirken, bize verilmesi planlanan katkı 5 milyon Euro'dur. Bu oranın hiç adil olmadığını söylemeliyim. Bu süreçte yanımızda tek gördüğümüz ülke, Türkiye olmuştur. Türkiye, her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyadaki yerini gördükçe gururlanıyoruz."

'BU BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ'

Haksız şekilde izolasyonlar altında olduklarını ifade eden UBP Milletvekili Hasipoğlu, "Ancak bu izole durumumuz bize korona ile mücadelede bir başarı öyküsü yarattı. Şimdi bu krizi fırsata döndürmek durumundayız. Koronavirüs sertifikalı turistik tesisler ve mülk pazarlama sistemi yaratmayı planlıyoruz. Şimdiden birçok yabancının Kuzey Kıbrıs'a tatile gelmek veya ev almak için talepler almaktayız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hayatımız ve ülkelerin ekonomik istikrarı, korona ile mücadeledeki başarısına göre belirlenecek. Şu an maskesiz sokağa çıkmak yasak. Mayıs başı itibariyle kademeli olarak işyerlerini açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi