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'den açıklama: Terör örgütünün yaraladığı 8 yaşındaki çocuk...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Alçak terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye'de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi" denildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.4.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 14:26 ABONE OL
MSB'den açıklama: Terör örgütünün yaraladığı 8 yaşındaki çocuk...

Terör örgütü PKK Suriye'de dün 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği alçak bir saldırı düzenlemişti. TSK destekli SMO birliklerinin arazide teröristlerin takibini sürdürdüğü bilinirken Türkiye'nin yaralılar için gerçekleştirdiği çalışmalar da devam ediyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı dün gündeme gelen 8 yaşındaki bir çocukla ilgili de açıklama yaptı. Açıklamada "Alçak terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye'de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi" denildi.

13 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den açıklama: Terör örgütünün yaraladığı 8 yaşındaki çocuk...
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