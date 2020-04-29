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Polisler, ceset bulunan kamyoneti araçların arasından iterek çıkardı

'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette yaşayan (53) ölü bulundu. Polis ekipleri, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:33 ABONE OL
Polisler, ceset bulunan kamyoneti araçların arasından iterek çıkardı

Manavgat Sanayi Sitesi'nde tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonette kalan Orhan Barut, dün saat 21.30 sıralarında mahalle bekçileri tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, sağında ve solunda tamir için bekleyen otomobiller nedeniyle kamyonetin kapısını açamadı. Polis, bunun üzerine kamyoneti iterek yola çıkardı. Orhan Barut'un cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ALKOL BAĞIMLISIYDI VE 4 AYDIR KAMYONETTE KALIYORDU

Manavgat'a 8 sene önce gelen Orhan Barut'un, Manavgat Yat Çekek Yeri'ndeki tersanelerde gündelik yevmiyeyle çalıştığı, yaklaşık 4 aydır da tamir için bekleyen kamyonette kaldığı belirtildi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Orhan Barut'u en son saat 19.00 sıralarında gören arkadaşları gayet neşeli ve iyi olduğunu söyledi.

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Polisler, ceset bulunan kamyoneti araçların arasından iterek çıkardı
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