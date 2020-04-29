Son dakika! Bilim Kurulu bir kez daha toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha bir araya gelecek. Videokonferans ile yapılacak kritik toplantı saat 14.00'te başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulunacak. Koca'nın basın toplantısının 16.00'da yapılacağı bildirildi.

YENİ KARARLAR ALINABİLİR

Türkiye'de koronavirüs vakaları pik seviyes,ne ulaştı ve düşüşe geçti. Vakaların düşüşe geçmesinin ardından iyileşenlerin sayısı, vaka sayısına fark attı. Bilim Kurulu üyeleri çok uzun süredir bu verinin gerçekleşmesini bekliyordu. Yaşananların ardından tedbirlerin gevşetilmesi, normalleşme konuları gündeme geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün yeni tavsiye kararları alabilir.

AVM'LER VE BERBERLER AÇILMAK İÇİN TARİH BEKLİYOR

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ardından kademeli olarak artırılan tedbirler hayata geçirilmişti. Vakaların görülmeye başlanmasının ardından AVM'ler ve berberler de kapatılmasına karar verilen işletmeler arasında yer almıştı. Berberlerin kısmi olarak açılabileceği son günlerde sık sık dile getirilse de bu konuda resmi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Alışveriş merkezleri için de bir takvim belirlenmesi isteniyor. AYD Başkanı Hüseyin Altaş yaptığı açıklamalarda 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak, önlemlerle AVM'lerin açılmasını istediklerini bildirmişti. Ancak bu konuda da resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Bilim Kurulu üyelerinin bu konularda tavsiye kararlarını açıklaması bekleniyor.