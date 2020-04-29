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Son dakika: MSB'den Afrin'deki kalleş saldırının ardından dikkat çeken paylaşım!

MSB sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi." denildi.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 12:03 ABONE OL
Son dakika: MSB'den Afrin'deki kalleş saldırının ardından dikkat çeken paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayınların fotoğraflarını yayınladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi." denildi.

AFRİN'DE KALLEŞ SALDIRI

Suriye'nin Afrin şehrinde dün öğleden sonra bir bombalı saldırı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurdu.

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Son dakika: MSB'den Afrin'deki kalleş saldırının ardından dikkat çeken paylaşım!
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