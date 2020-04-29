Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu

Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu

’den tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de çok sayıda tedbirlerin alınmasına neden olan salgını sonrası ’un bu aylarda en yoğun olan noktası şaşırttı. Bodrum’un Turgutreis Sahili’nde ve Yalıkavak Küdür Yarımadası’nda görülen inekler ‘Bodrum ineklere kaldı’ dedirtti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 29.4.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 19:13 ABONE OL
Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını sonrası ülke kendini evde karantinaya aldı. Karantina en çok sokak hayvanlarına ve doğaya yaradı. Az insan ve az egzoz sayesinde hava da temizlendi.

Bodrum normalde bu tarihlerde sezonu açıp yoğun insan popülasyonuna erişirken bu sene Koronavirüs Bodrum'u da vurdu. Virüs sonrası normalde onlarca insanın gezdiği, denize girdiği Turgutreis Sahil'in keyfini bu kez inekler sürdü.

Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video

ÇOK SAYIDA İNEK O BÖLGEDE OTLUYOR!

Çok sayıda ineğin Turgutreis Sahil'de Sabancı Parkı'na yakın bir noktada otladığı görüldü. Alışılmışın dışında olan bu fotoğraf Koronavirüs karantinasında Bodrum'un geldiği noktayı gösterdi.

Aynı görüntüler dünya sosyetesinin gözbebeği Yalıkavak'tan da geldi. Bodrum-Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın arka yüzü ineklerin otlak alanı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA