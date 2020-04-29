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'den bir yardım daha! Tıbbi yardım malzemeleri Cumhuriyeti’ne yola çıktı

, corona virüsle mücadelede hem vatandaşlarına hem de dünya ülkelerine yardım etmeye devam ediyor. Son olarak 'ya gidecek tıbbi yardım malzemeleri ’ya ait uçakla Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayarak Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 23:32 ABONE OL
Türkiye'den bir yardım daha! Tıbbi yardım malzemeleri Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Güney Afrika'ya gitmek üzere havalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerin, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı'ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareket etti."

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Türkiye'den bir yardım daha! Tıbbi yardım malzemeleri Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yola çıktı
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