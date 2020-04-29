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Üniversite hastanesindeki koronavirüs kahramanları: Biz bu savaşı veririz, siz yeter ki evde kalın

MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL Gündem
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Üniversite hastanesindeki koronavirüs kahramanları: Biz bu savaşı veririz, siz yeter ki evde kalın
SABAH, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nin koronavirüs tedavisi için ayrılan özel servis ve yoğun bakımına da girdi. Serviste görevli doktor, hemşire ve sağlık personeli uzun saatler özel koruyucu kıyafetlerle mesailerini sürdürüyor. Günlerdir evlerine gitmeyen, çocuklarını görmeyenler var. Son 5 haftada hastaneye koronavirüs şüphesiyle yapılan 720 başvurudan sadece 92'sinin testi pozitif çıktı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fidan Yıldız, serviste görevli hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyerek kendi hayatından örnek verdi: İki tane Tip-1 diyabetli çocuğum var. Hastanede giydiğim ayakkabıyı değiştiriyorum ve elbiselerimi hergün yıkıyorum. En önemlisi de ailemle bile sosyal izolasyon boyutunda iletişime geçiyorum. Ben iki çocuğumu bırakıp günde 30-40 Covid-19 hastasına bakıyorum. Bunu söyleyerek herkesten evde kalmalarını istiyorum.
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Üniversite hastanesindeki koronavirüs kahramanları: Biz bu savaşı veririz, siz yeter ki evde kalın
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