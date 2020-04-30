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20 bin satışa hazır

’den tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgınından korunmak amacıyla kullanılan maskeleri kaçak üreten işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 bin adet satışa hazır kaçak .

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 10:37 ABONE OL
20 bin satışa hazır maske ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Koronavirüs salgını tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bağcılar ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz maske üretimi yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, bahse konu adrese düzenlenen operasyon neticesi yapılan aramalarda; 20 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı.

İşyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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20 bin satışa hazır maske ele geçirildi
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