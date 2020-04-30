Son dakika: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi' gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 00.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 00.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca; il valileri tarafından belirtilen tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi. Bu kapsamda; 30 Nisan saat 00.00 ile 3 Mayıs 00.00 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR



Kısıtlamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak 30 Nisan Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00- 23.00 olarak belirlendi. 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00 ile 14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılamak için ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Ayrıca, yalnız engelli vatandaşların alışveriş için araç kullanmasına izin verilecek. 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak. 1, 2 ve 3 Mayıs'ta, ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek. Tatlı üretimi ve satışı yapan iş yerleri, vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde adreslere servis yapacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 gün boyunca; sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb. kurumlar, her 50 kilometrede bir olmak üzere akaryakıt istasyonu ve lastik tamircileri, doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve benzeri faaliyetleri yürüten işletme ve firmalar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, çalışanları inşaat alanında, maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler, 1 Mayıs Cuma günü sebze-meyve halleri, zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler kısıtlama süresince hizmet verebilecek.