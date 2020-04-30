Anlık cevap verilecek

AK Parti MYK toplantısında koronavirüsle mücadele çerçevesinde muhalefet partilerinin algı operasyonlarına yönelik girişimleri masaya yatırıldı. Milli birlik, kardeşlik ve ortak değerlere saldıran muhalefet partilerine parti teşkilatlarının anında karşılık vermesi kararlaştırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde Meclis'in çalışma takvimi ve ara verilen kongreler ele alındı. Meclisin bayramdan sonra açılması ve kongrelere haziran ayından itibaren devam edilmesi kararlaştırıldı.