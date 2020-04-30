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Başkan Erdoğan'dan 'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı , yazar 'ye babasının vefatı dolayısıyla taziyede bulundu.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 13:35 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Yakup Köse'ye taziye telefonu

Yakup Köse'nin babası Turan Köse (66) Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi neticesi vefat etmişti. Turan Köse'nin vefatını öğrenen Başkan Erdoğan çarşamba akşamı yazar Yakup Köse'yi telefonla arayarak taziyesini iletti.

Başkan Erdoğan telefonda Köse ailesinin acısını paylaştığını, Cenâb-ı Hakk'tan merhuma rahmet niyazına bulunduğunu söyledi.

Turan Köse Salı günü Antalya'da defnedildi.

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Başkan Erdoğan'dan Yakup Köse'ye taziye telefonu
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