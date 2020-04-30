Başkan Erdoğan'dan Yakup Köse'ye taziye telefonu

Yakup Köse'nin babası Turan Köse (66) Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi neticesi vefat etmişti. Turan Köse'nin vefatını öğrenen Başkan Erdoğan çarşamba akşamı yazar Yakup Köse'yi telefonla arayarak taziyesini iletti.
Başkan Erdoğan telefonda Köse ailesinin acısını paylaştığını, Cenâb-ı Hakk'tan merhuma rahmet niyazına bulunduğunu söyledi.
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