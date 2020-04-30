Bir mesajda 4 iftira birden

İddiaların tümünün iftira olduğu ise ortaya çıktı. AK Parti Hatay Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdülkadir Özel, Bakan Koca'nın Konya Kulu'lu, Emrullah Gülüşken Batman Gercüşlü olduğunu, parti üyesi olmadığını, Kardiyoloji Servisi'ndeki fotoğrafın ise 2014'e ait olduğunu, önünde fotoğraf çektirdiği arabanın ise kendisine ait olmadığını açıkladı. Yılmaz'a seslenen Özel, "Durmuş Yılmaz, yaşından da utanmıyorsun artık! Durmuş Yılmaz kart bir yalancı" diyerek tepkisini dile getirdi.Durmuş Yılmaz'ın, kardoyoloji servisi diye bahsettiği fotoğrafın Gülüşken'in Facebook hesabından alınan ve 2014 tarihinde hesaba yüklendiği anlaşılan fotoğraf olduğu ortaya çıktı.AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da "Siyaset kalplerinizi katılaştırdı ve vicdanlarınızı köreltti. Terör örgütlerinin yalan haberine inanıp kendi devletinizin Bakanına ve hasta yakınlarına inanmamanız için AK Parti size ne yaptı? Bu yalanlar niçin?" eleştirisini yaptı.