Bir polis daha Koronadan vefat etti

Lenf kanseri nedeniyle Maltepe Medical Park Hastanesinde tedavi gören Mehmet Ertoy, korona virüs kaptı. Hastane tarafından yapılan COVİD-19 test sonuçlarına göre vefat nedeni Bulaşıcı Hastalık olarak tespit edildi. 26 yaşındaki 5 senelik polis memuru, Afyonkarahisar doğumlu ve evliydi.

Mehmet Ertoy, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kınalıada Polis Merkezi Amirliği, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ve son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Vefat eden polis memurunun cenazesi, Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'nde ikindi vakti beklenilmeden kılınan Cenaze Namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.