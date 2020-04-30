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Gay lobisi bastırdı, doktor işten atıldı

Fatih YILMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Gay lobisi bastırdı, doktor işten atıldı
Almanya'da, eşcinsel hareketin saldırgan tutumuyla toplumun her kesimini nasıl sindirdiğini gösteren bir örnek yaşandı. Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Helios adlı klinikte 20 yılı aşkın süredir kalp ve damar cerrahı olarak çalışan Metin Çakır, twitter hesabından eşcinsellerle ilgili paylaşım yapınca linç kampanyasına maruz kaldı. Çakır, "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" paylaşımı yapınca apar topar çalıştığı klinikten de uzaklaştırıldı. Klinikten, "Çeşitlilik bizim için çok önemlidir. Söz konusu ifadeler hiçbir şekilde Helios Kliniği'nin ilkelerine uymamaktadır. Geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık" açıklaması geldi. Çakır ise konuyla ilgili konuşmama kararı verdi.
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Gay lobisi bastırdı, doktor işten atıldı
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