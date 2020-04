MSB'den son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

ZIRHLI ARAÇLARIMIZ EŞLİK ETTİ

Yedinci ortak devriye konvoyunda Türk ve Rus ordularına ait zırhlı araçlar yer aldı. İnsansız hava araçları da devriye konvoyuna havadan refakat etti. Ortak devriye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulurken kara devriyesine ait görsellere de yer verildi. Fotoğraflarda, askerlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Within the framework of TUR-RF Agreement/Protocol, the 7th TUR-RF Combined Land Patrol on M-4 Highway in Idlib was conducted with the participation of land and air elements. pic.twitter.com/chE70GRSI2