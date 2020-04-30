Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Prof. Dr. Ali Erbaş’tan teşekkür paylaşımı

Prof. Dr. ’tan teşekkür paylaşımı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Prof. Dr. Ali Erbaş’tan teşekkür paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşcinsellik savunuculuğu bahanesiyle başlatılan linç kampanyasına karşı kendisine destek verenlere teşekkür etti. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Ali Erbaş’tan teşekkür paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA