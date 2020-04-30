Son dakika: Fahrettin Altun'un evini hedef göstermişlerdi! Soruşturma ile ilgili sıcak gelişme...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık'ı arayarak soruşturma kapsamında ifade vermeleri için emniyete çağırdı.

Avukatlarıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen Özbey, Büyüktaş, Ocak ve Arık'ın ifade işlemlerine başlandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA İFADE VERİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ifade veriyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Canan Kaftancıoğlu, bugün saat 13:00'te İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitti. Kaftancıoğlu'nun ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Canan Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Altun'un avukatı Sezgin Tunç'un yaptığı suç duyurusu üzerine de Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söyleyen Kaftancıoğlu ile ilgili Başsavcılık harekete geçmişti.

Suç duyurusu ardından, CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'Suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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